Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden genel asayiş ve trafik uygulaması - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurun ve güvenliğin tesis edilmesi maksadıyla genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan'ın koordinesinde polis ekipleri tarafından genel asayiş, trafik ve huzuru tesis etmek adına, gün boyu devam eden denetimlerde toplamda 61 araç sorgulandı, 110 vatandaşın kimlik ve GBT kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 araca muayene gecikmekten, 2 araca ise yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık vermekten toplam bin 254 Türk lirası cezai işlem uygulandı. Yol kontrollerini sürdüren ekipler, yol uygulamaları sırasında özellikle öğrenci servislerine emniyet kemeri konusunda sürücüleri ikaz ederek, her araç sürücüsüne genel trafik kuralları hakkında kısa bilgilendirme yaptı. - BİLECİK