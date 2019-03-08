Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürlüğü Kadınları Unutmadı

Emniyet Müdürlüğü Kadınları Unutmadı

2 saat önce

Devrek Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kadınları Unutmadı, System.String[]
Devrek Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde birimde görev yapan bayan polisler ile polis eşleri bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilendi. Emniyet Müdürlüğü Lokalinde gerçekleştirilen etkinlikte teşkilatta görev yapan polis eşleri ve bayan polislerle ile bir araya gelen İlçe Emniyet Müdürü Selim Karartı'nın eşi Şengül Karartı," Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni, bizim için çok özel olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görev yapan arkadaşlarımız ve polis eşleri ile birlikte kutlamak istedik ve aynı zamanda da dayanışma ve kaynaşmanın örneğini hayata geçirdik. Buradan tüm kadınlarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum" dedi.

Erkek mesai arkadaşları da bayan polislere çiçek takdim ederek günlerini tebrik ettiler. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

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