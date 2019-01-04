Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürlüğü'ne Yapılan Eyp'li Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Emniyet Müdürlüğü'ne Yapılan Eyp'li Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan EYP'li saldırının görüntüleri ortaya çıktıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde meydana gelen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırının güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan EYP'li saldırının görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde meydana gelen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırının güvenlik kameraları ortaya çıktı.
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bulunduğu 4 farklı noktaya yapılan el yapımı patlayıcı saldırısına ilişkin yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen bir grubun, saldırı düzenlediği an güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı esnasında emniyet müdürlüğünün önünden geçen bir kadın da patlayıcıdan kıl payı kurtuldu. Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen 16-17 yaşlarında bir grup dün akşam Yenişehir İlçe Enmiyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu, Şehitlik Caddesi ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırı sırasında caddeden geçen bir kişi gözüne seken taş sonucu hafif yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla ayakta tedavi edilirken, polis saldırı ile ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Güvenli kamera görüntülerinde yüzleri görülmeyen saldırganların, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişine EYP attıkları, görülürken patlamadan sonra yoğun duman kütlesi oluştuğu görüntülendi. Saldırı sırasında emniyetin önünde bir kadın da atılan EYP'den kıl payı kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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