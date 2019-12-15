Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi

6 saat önce

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü gözetlerken görülen, polisin havaya uyarı ateşi açmasyla kaçan şüpheli, kenti ayağa kaldırdı.

Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi, System.String[]

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü gözetlerken görülen, polisin havaya uyarı ateşi açmasyla kaçan şüpheli, kenti ayağa kaldırdı. Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Doğuş Mahallesi'nde gece saatlerinde Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü gözetlediği belirtilen kişi, nöbetçi polisler tarafından fark edildi. Polislerin kendisini gördüğünü fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Şüpheli kişi 'dur' ihtarına uymayınca, polis havaya uyarı ateş açtı. Ancak şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Olayın ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Gülher Sinem Büyüknalçacı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Alarm durumuna geçen polis ve jandarma, ilçeye giriş yolları üzerinde kontrol noktası oluşturarak geçen tüm araçları ve içindeki kişileri kontrol etti. Özel Hareket polisleri ve Jandarma Özel Harekat timleri ise İlçe Emniyet Müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaldırılan gece görüşlü droneler ile tüm ilçe havadan tarandı.

Şüphelinin yakalanması için ilçede geniş çaplı operasyon sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Yazıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:22 Kaynak: DHA
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