"2020 yılında değişen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Eski tip (sari/beyaz renkli) yivsiz tüfek ruhsatnamelerin belgelerin süreleri 01.03.2023 tarihinde sona erecek olup, 01.03.2023 tarihine kadar eski ruhsatların YENİLETİLMEK üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gerekmektedir. Eski Tip Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri olan Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Emniyet Müdürlüğümüz Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri, aksi takdirde eski ruhsatlar geçersiz kabul edilip 2521 sayılı Kanun'un 13.maddesinin hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır" - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emniyet Müdürlüğü uyardı; 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın' - Son Dakika

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