Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürlüğünde Güven Masası Kuruldu

Emniyet Müdürlüğünde Güven Masası Kuruldu

31 dakika önce

İslahiye Emniyet Müdürlüğünde vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarının etkin ve hızlı şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla Güven Masası oluşturuldu.

Emniyet Müdürlüğünde Güven Masası Kuruldu, System.String[]
İslahiye Emniyet Müdürlüğünde vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarının etkin ve hızlı şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla Güven Masası oluşturuldu.

Ülke genelinde başlatılan uygulamayla, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında müracaat ettikleri ilk yer ve temas noktası konumunda olduğu belirtilen Güven Masası'nın kurulmasıyla, vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarının etkin ve hızlı bir şekilde alınıp, iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılabilmesi hedefleniyor.

Polis ile halk ilişkilerinin üst seviyelere taşınması, daha iyi iletişim kurulması ve vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü girişinde konuşlandırılan Güven Masası'nın yanında yapılan Şehitler Köşesi de vatandaşların ilgisini çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:52 Kaynak: AA

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