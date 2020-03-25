Emniyet Müdürlüğünde koronavirüs tedbileri - Son Dakika

Emniyet girişinden kontrol noktası

Polislerin vatandaşları dezenfekte ile karşılaması

Vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi Emniyet Müdürlüğünde koronavirüs tedbileri

KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir alan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, binaya giren herkesi dezenfekte ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün Batı Çevre Yolu üzerindeki yeni hizmet binasında bahçe girişi ve şube girişlerinde görevli personeller tarafından dışarıdan giriş yapan herkes dezenfekte ediliyor ve ateşi ölçülüyor.

Yüksek ateş tespit edilen personel ve vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Uygulamanın Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Emniyet müdürlükleriyle, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünde de yapıldığı öğrenildi.