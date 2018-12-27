Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürlüğünden Eğitime Destek Çalışmaları

Emniyet Müdürlüğünden Eğitime Destek Çalışmaları

58 dakika önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün il genelinde 'eğitime destek' etkinlikleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğünden Eğitime Destek Çalışmaları, System.String[]
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün il genelinde 'eğitime destek' etkinlikleri devam ediyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Yaptığım İşte En İyisiyim" Projesi kapsamında, Marmaraereğlisi ilçesi 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere 200 adet kitap dağıtıldı.

Marmaraereğlisi ilçesi 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katılan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın, öğrencilerle sohbet ederek kitaplarını takdim etti ve ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:57 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel
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