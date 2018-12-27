Emniyet Müdürlüğünden Eğitime Destek Çalışmaları
58 dakika önce
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün il genelinde 'eğitime destek' etkinlikleri devam ediyor.
Tekirdağ
Emniyet Müdürlüğünün il genelinde 'eğitime destek' etkinlikleri devam ediyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Yaptığım İşte En İyisiyim" Projesi kapsamında, Marmaraereğlisi
ilçesi 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere 200 adet kitap dağıtıldı.
Marmaraereğlisi ilçesi 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katılan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın, öğrencilerle sohbet ederek kitaplarını takdim etti ve ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:57 Kaynak: İHA
Eşinden Şiddet Gören Kadından Kan Donduran İfade: Oğlunu mu Keseyim, Seni mi?
Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!
Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi