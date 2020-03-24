Emniyet Müdürlüğünden "evde kal" klibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürlüğünden 'evde kal' klibi - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğünden "evde kal" klibi

6 saat önce

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ve emniyetin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kliple, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ve emniyetin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kliple, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara polis ekiplerinin yardım ettiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kentte kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çerçevesinde sunulan hizmetlere değinilen klipte, telefonla ihtiyaçlarını bildiren yaşlı vatandaşlara bu ihtiyaç malzemelerinin polislerce evlerine kadar ulaştırılması işlendi.

Klip, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın "Değerli Nevşehirliler lütfen evlerinizde kalın. Polis olarak bizler de vatandaşlarımızın 24 saat hizmetindeyiz. Evde kal Nevşehir." çağrısıyla sona eriyor.

Emniyet Müdürlüğünden evde kal klibi

Nevşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:45 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
18:54
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti         
18:38
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi         
18:14
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu         
18:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı         
17:48
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü         
17:31
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:45
Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır         
16:43
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
16:41
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor         
16:40
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü         
16:17
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 05:26:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Müdürlüğünden "evde kal" klibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]