Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürlüğünden Sürücülere 'Kar' Uyarısı

Emniyet Müdürlüğünden Sürücülere 'Kar' Uyarısı

1 saat önce

Çankırı'da başlayan kar yağışı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden Sürücülere 'Kar' Uyarısı, System.String[]
Çankırı'da başlayan kar yağışı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul yolu İndağı mevkiinde yoğun kar yağışı mevcut olup önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenmektedir. Yola gidecek vatandaslarimizin araçlarında zincir çekmek halatı ve takoz bulundurmaları zorunlu olup yakıt depolarının ve antifirizli cam suyunun dolu olması yanlarında kaban ve eldiven bulundurmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:28 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel
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