Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce "Uyandırma Faaliyeti" uygulaması başlatıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama kapsamında 03.00 ile 05.00 arasında kentin Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir güzergahlarındaki şehirler arası kara yollarında yolculuk yapan sürücüleri durduruyor.

Araçlarından indirilen sürücülerin temiz hava almaları, kan dolaşımlarının normale dönmesi sağlanıyor.

Sürücülerin, uykusuz ve yorgun araç sürmelerinin önüne geçilmesi amaçlanan uygulamada, kontroller sırasında uykusuz ve yorgun oldukları gözlemlenen sürücüler en yakın servis veya dinlenme tesisine yönlendiriliyor.