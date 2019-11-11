Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü (1)
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü (1)

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü (1)

7 saat önce

ETİLER, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü (1), System.String[]

İstanbul DHA- ETİLER, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi.  İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor. Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu. Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor. El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.


Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:46 Kaynak: DHA
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Lüks oto galerilerine operasyon! Milyonluk araçlar, emniyetin bahçesine getirildi
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