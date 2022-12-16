Emniyet müdürlüğü önünde hareketli dakikalar - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet müdürlüğü önünde hareketli dakikalar

16.12.2022 11:15

Emniyet müdürlüğü önünde hareketli dakikalar Denizli'de akşam saatlerinde emniyet müdürlüğünün önünden gelen silah sesi, ekipleri harekete geçirdi.

Emniyet müdürlüğü önünde hareketli dakikalar

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde emniyet müdürlüğünün önünden gelen silah sesi, ekipleri harekete geçirdi. İş yerinde bir kişinin kendisini pompalı tüfekle oynarken vurduğunu söyleyen arkadaşlarının çelişkili ifadesi sonrası, yaralıyı vurduğundan şüphelenilen kişi saklandığı yerde yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünden silah sesi duyuldu. Yakın bir noktadan sesin geldiğini fark eden ekipler, hızlıca harekete geçerek etrafı kontrol etti. Saldırıdan şüphelenen ekipler yaptığı çalışmanın ardından emniyet müdürlüğünün karşısındaki bir iş yerinden silah sesinin geldiğini tespit etti. İçeri giren ekipler herhangi bir ize rastlayamazken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

İş yerinde bulunan bir kişinin 5 kişi oturup alkol alırken M.K.'nin pompalı tüfekle kendisini vurduğunu ve ardından da Y.E.'nin yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü söyledi. Hastaneye giden diğer ekipler, ortadan kaybolan Y.E.'nin olayı gerçekleştirdiğini düşünerek çalışmalarını genişletti. El swap izleri alan ve iş yerinde bulunan kovanda detaylı inlememe yapan ekipler, şüpheliyi arkadaşı A.İ. ile beraber Pamukkale ilçesine bağlı Topraklı Mahallesi'nde yakaladı.

İkili ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kovalama sonucu yakalanan uyuşturucu taciri, gazetecilere hakaret etti Kovalama sonucu yakalanan uyuşturucu taciri, gazetecilere hakaret etti Bariyere çarpıp ters dönen otomobilden sağ çıktı Bariyere çarpıp ters dönen otomobilden sağ çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet müdürlüğü önünde hareketli dakikalar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:15 Asgari ücretin kaderi bu toplantıda belli olabilir! İşte milyonların merakla beklediği toplantının tarihi
10:37 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor
10:39 ABD'de 40 ila 60 yaş arasındaki kadınların genç erkek arayacağı izdivaç programı büyük yankı uyandırdı
10:23 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
10:25 Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'de taraftarlar, Messi'nin büyükannesinin evinin önüne giderek kutlama yaptı
10:03 ORC Araştırma'nın son seçim anketinde "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu! Kadınların yüzde 11.5'inin tercihi ise dikkat çekti
09:55 Sakarya'da bir baba, eve alkollü gelen oğlunu bıçaklayarak öldürüldü
09:48 Adana Sarıçam Belediyesi'nin yardım paketlerinde son kullanma tarihi geçmiş gıdaları dağıttığı iddia edildi! Belediyeden açıklama gecikmedi
09:21 Malezya'da bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu
02:31 ABD'de F-35 savaş uçağı, dikey iniş yaptığı sırada düştü! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 11:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Emniyet müdürlüğü önünde hareketli dakikalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement