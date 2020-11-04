EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, BAHÇELİEVLER'DEKİ DENETİMLERE KATILDI - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul genelinde 21'si gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetimlerinin Bahçelievler'deki uygulama noktasına gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, İstanbul genelinde gerçekleştirilen ve bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetimlerinin Bahçelievler'deki uygulama geldi. Buradaki yetkililerden denetimlere ilişkin bilgi alan Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek, açık olan iş yerlerini ziyaret etti.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde 2 bin 600 personelle 39 ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi. Pandemi nedeniyle bazı iş yerlerinin saat 22.00'de kapanacağını hatırlatan Aktaş, restoranlarda sadece paket servisine izin verileceğini anlattı. Aktaş, ziyaretleri sırasında iş yeri sahiplerini bu konuda uyardıklarını ifade etti.