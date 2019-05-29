Emniyet Müdürü Aktaş başarılı öğrenciyi ödüllendirdi
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Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bu Kemer Sana Çok Yakışıyor" yarışmasında dördüncü olan Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Mehmet Göktuğ Karademir'i makamında ağırlayarak ödül verdi.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:37 Kaynak: AA
Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bu Kemer
Sana Çok Yakışıyor" yarışmasında dördüncü olan Giresun Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu öğrencisi Mehmet Göktuğ Karademir'i makamında ağırlayarak ödül verdi.
Aktaş, ziyarette Karademir ile bir süre sohbet etti.
Ziyarette konuşan Aktaş, "Kemerin Varsa Eğer, Ailene Kavuşursan Hemen" sloganı ile Karademir'in dördüncülüğü kazandığını söyledi.
Karademir'i başarısından dolayı kutlayan Aktaş, kendisini ile ailesini ve öğretmenlerini yakalanan başarıdan dolayı da tebrik etti.
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