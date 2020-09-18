EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 422 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 422 KİŞİ YAKALANDI

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 422 KİŞİ YAKALANDI İstanbul'da birçok noktada yapılan Yeditepe Huzur denetimlerine devam edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 422 KİŞİ YAKALANDI, System.String[]

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 422 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul'da birçok noktada yapılan Yeditepe Huzur denetimlerine devam edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Üsküdar'da yapılan denetim noktasını ziyaret etti. Aktaş, burada çalışmaları denetlerken vatandaşlarla da sohbet etti.
UYGULAMALARIMIZ 157 NOKTADA bin 394 PERSONELLE DEVAM EDİYOR
Denetim noktasını ziyaret ettikten sonra Üsküdar sahilde yürüyüş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Aktaş, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda daha duyarlı olmaları için uyarılarda bulundu.
Aktaş yaptığı açıklamada, İstanbul'un huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla il genelinde genel uygulamamız devam ediyor. Bu akşam Üsküdar bölgesinde uygulama yapıyoruz. Sabah başlayan uygulamalarda aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube'nin yapmış olduğu uygulamada çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı. Aralarında cinayet, hırsızlık ve dolandırıcılık ile cinsel istismardan aranan birçok şahıs var. Gün boyu devam eden uygulamalarımıza, akşam Üsküdar bölgesi ve 157 noktada 1394 personelle birlikte uygulamamız devam ediyor. Aynı zamanda uygulama kapsamında vatandaşlarımıza sosyal mesafe, maske takmaları konusunda duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz şeklinde konuştu.

- Okuristanbul

İstanbul, Yeditepe, Üsküdar, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 23:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 422 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 422 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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