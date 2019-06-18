Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı
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Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı

1 saat önce

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eşi Meryem Aktaş ile birlikte şehit çocuklarının karne günü heyecanlarına ortak oldular.

Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı, System.String[]
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eşi Meryem Aktaş ile birlikte şehit çocuklarının karne günü heyecanlarına ortak oldular.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokulda okuyan şehit çocuklarına karne etkinliği düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş ile birlikte şehit çocuklarını makamında kabul etti.

Aktaş, şehitlerin kıymetli emanetlerini bu özel, heyecanlı günde yalnız bırakmayıp onların karne sevincine ortak olmak istediklerini söyleyerek, "Bizler şehitlerimizin emanetlerinin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz tatillerini tatil tadında aileleriyle birlikte eğlenerek istedikleri gibi geçirsinler. Ama tatil yaparken de kendilerinden küçük bir ricam olacak kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Öğrenci ve velilerimizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
Adana, Meryem, Zafer Aktaş, Güncel
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