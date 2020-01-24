Emniyet Müdürü Aktaş şehit çocuklarını geziye gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Aktaş şehit çocuklarını geziye gönderdi - Son Dakika

Emniyet Müdürü Aktaş şehit çocuklarını geziye gönderdi

7 saat önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yarıyıl tatili nedeniyle şehit çocuklarını geziye gönderdi.

Emniyet Müdürü Aktaş şehit çocuklarını geziye gönderdi, System.String[]

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yarıyıl tatili nedeniyle şehit çocuklarını geziye gönderdi.


Şehit çocuklarının velisi olarak karnelerini alan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit çocuklarını yarıyıl tatili nedeniyle geziye gönderdi. Emniyet bahçesinden çocukları uğurlayan Aktaş, onlarla tek tek ilgilendi.


Mersin'in Tarsus ilçesine giden çocuklar ilçedeki hayvanat bahçesi ile tarihi ve turistik yerleri gezdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce organize edilen geziye Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş da katıldı. Şehit çocukları ve aileleri güzel bir gün geçirirken, çocuklar her zaman yanlarında olan emniyet müdürüne teşekkür etti. - ADANA

Zafer Aktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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