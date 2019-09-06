Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Aktaş'tan hastalara moral
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Emniyet Müdürü Aktaş'tan hastalara moral

54 dakika önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eşi Meryem Aktaş ile birlikte Adana Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Emniyet Müdürü Aktaş'tan hastalara moral, System.String[]

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eşi Meryem Aktaş ile birlikte Adana Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.


Hastaların odalarına tek tek giden Aktaş çifti, hastane yetkililerinden hastaların durumu hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra hasta yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Aktaş, polisin suç ve suçlularla mücadele etmek dışında farklı sosyal sorumluluk projelerinin de olduğu, bu projelerle vatandaşların her daim yanlarında olacaklarını, polis ve halkla ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacak bu tür ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - ADANA

Zafer Aktaş, Meryem, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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