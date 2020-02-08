Emniyet Müdürü Alper, bekçilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Alper, bekçilerle bir araya geldi

6 saat önce

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte, il merkezinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileriyle Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Alper, bekçilerle bir araya geldi, System.String[]

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte, il merkezinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileriyle Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda bir araya geldi.


Müdür Alper, bekçilere yönelik yaptığı konuşmada asayiş ve güvenlik hizmetlerini sunarken kanunlar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Alper "Özverili şekilde, vatandaşlarımızla olan diyaloglarımızda saygılı, kanun ve yönetmelikler ile etik ilkeleri göz önünde bulundurarak görev yapmalıyız. Tarihsel süreç içerisinde bekçilerimizin çok önemli bir yerinin olduğunu ve uzun bir aradan sonra devlet büyüklerimizin riyasetinde tekrar çarşı ve mahalle bekçiliğinin başlaması vatandaşlarımız nezdinde memnuniyetle karşılandığını müşahede ediyoruz. Bu memnuniyetin devamı siz bekçilerimizin özverili çalışmalarınızdan geçtiğini bilmenizi isterim" dedi.


Alper, huzur ve güvenin tesisi noktasında vatandaşlara hizmet etmek için sokaklarda olduklarını hatırlatarak "Her konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çaba sarf etmenizi ve bunu memurluğun ötesinde bu milletin bir evladı olarak yapmanızı istiyorum. Bu size talimatımdır" diye konuştu. - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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