Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma - Son Dakika

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma

6 saat önce

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltında bulunan şüphelilerden 2'si daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma, System.String[]

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltında bulunan şüphelilerden 2'si daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 26'sı gözaltına alınırken, zanlılardan 7'sinin farklı FETÖ soruşturmalarından tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Şüphelilerden 2'si, 19 Şubat'ta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Sorguları süren şüphelilerden 2'sinin daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri süren 22 şüpheliden 16'sının 24 Şubat'ta, 6'sının ise bir sonraki hafta adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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