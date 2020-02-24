Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması

6 saat önce

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye getirilen 12 kişiden, aralarında emniyet müdürünü şehit eden...

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması, System.String[]

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye getirilen 12 kişiden, aralarında emniyet müdürünü şehit eden polis memurunun ağabeyinin de bulunduğu 10 şüpheli, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün emniyette işlemleri tamamlanan ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen 12 şüphelinin savcılık işlemleri sona erdi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun abisi olan doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık, diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden 6'sının bu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle, diğer 4 kişinin ise haklarında yürütülen başka bir soruşturmada etkin pişmanlık hükümünden faydalandığı sebebiyle serbest bırakılmıştı.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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