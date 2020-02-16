Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı zanlıları sağlık kontrolüne çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı zanlıları sağlık kontrolüne çıkarıldı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı zanlıları sağlık kontrolüne çıkarıldı

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolüne çıkarıldı.

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı zanlıları sağlık kontrolüne çıkarıldı, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolüne çıkarıldı.


Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 2 yıl önce makam odasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olmuş, suikastta FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul polisince suikasta ilişkin FETÖ mensuplarına yapılan operasyonlarda, 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne sevk edildi. - İSTANBUL

Altuğ Verdi, İstanbul, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
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