Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı zanlıları sağlık kontrolüne çıkarıldı - Son Dakika

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Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı zanlıları sağlık kontrolüne çıkarıldı
6 saat önce
İSTANBUL (İHA) – Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolüne çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
İSTANBUL (İHA) – Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolüne çıkarıldı.
Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 2 yıl önce makam odasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olmuş, suikastta FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul polisince suikasta ilişkin FETÖ mensuplarına yapılan operasyonlarda, 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne sevk edildi. - İSTANBUL
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