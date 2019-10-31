Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü aracındaki çakarı söktürdü
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü aracındaki çakarı söktürdü

Emniyet Müdürü aracındaki çakarı söktürdü

7 saat önce

İçişleri Bakanlığının düzenlemesiyle çeşitli kurum ve kuruluş araçlarında bulunan ve "çakar" olarak tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini yasaklayan düzenleme kapsamında, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun makam aracındaki çakar lamba söküldü.

İçişleri Bakanlığının düzenlemesiyle çeşitli kurum ve kuruluş araçlarında bulunan ve "çakar" olarak tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini yasaklayan düzenleme kapsamında, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun makam aracındaki çakar lamba söküldü.

Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilerek çakarları sökülen 11 emniyet aracına, acil ve geçiş üstünlüğünün kullanılması gereken durumlarda kullanılmak üzere sirenli uyarıcı lamba takıldı.

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çakarlarla ilgili Türkiye'nin birçok noktasında çok ciddi sorunlar olduğunu ve vatandaşların bu durumdan son derece şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığının emirleriyle, çakar konusundaki yeni düzenlemeler doğrultusunda uygulamalara 1 Kasım itibarıyla başlayacaklarını belirten Dilberoğlu, "Konuyla ilgili geniş açıklamalar yapıldı, kamuoyu bilgilendirildi. İlimizde valilik makamı dışında hiç kimsenin panjur içinde çakar kullanmaması gerektiği, ilgili daire müdürlerinin tamamına, başta emniyet teşkilatı olmak üzere tebligatlar yapıldı. Başta il emniyet müdürlüğündeki kendi makam arabam olmak üzere çakarlar söküldü." diye konuştu.

Muğla'nın, geçiş önceliğine haiz araçların sıkça kullandığı bir güzergahta, trafiği yoğun bir kent olduğuna dikkati çeken Dilberoğlu, yeni düzenlemeyle yetkisiz kişilerin çakar kullanmaması için hassasiyetle uygulama yapacaklarını bildirdi.

Emniyet Müdürü aracındaki çakarı söktürdü

Süleyman Suvat Dilberoğlu, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'nin elinden alan yasa hakkında neler biliniyor?
Polis, "Dur" ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol gitti MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir. Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:45:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü aracındaki çakarı söktürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]