Emniyet Müdürü Arıbaş'tan Başkan Asya'ya Ziyaret
32 dakika önce
Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.
Muş
Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş
, Belediye Başkanı Feyat Asya
'yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muş'a atanan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya iade-i ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un genel durumu ve belediyenin faaliyetleri ile ilgili Emniyet Müdürü Arıbaş'ı bilgilendirdi. Muş Belediyesi olarak ilin kalkınması ve gelişmesi için sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi. Muş'taki tüm kamu kurumlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, hizmet yolunda herhangi bir engelin olmaması gerektiğine inandıklarını belirtti.
Muş'un huzuru ve güveni için 24 saat görev yapan emniyet teşkilatına teşekkür eden Başkan Asya, Arıbaş'a da bir kez daha yeni görevinde başarılar diledi.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da, gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Asya'ya teşekkür ederek, emniyet teşkilatı olarak Muş halkının huzuru ve güvenini sağlamak için mücadele edeceklerini ifade etti.
Başkan Asya, ziyaret anısında Emniyet Müdürü Arıbaş'a fincan takımı hediye ettikten sonra kendisini uğurladı. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:56 Kaynak: İHA
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