Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Arıbaş'tan Kaymakam Kaçmaz'a Ziyaret

Emniyet Müdürü Arıbaş'tan Kaymakam Kaçmaz'a Ziyaret

45 dakika önce

Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Arıbaş'tan Kaymakam Kaçmaz'a Ziyaret, System.String[]
Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ı ziyaret etti.

Muş Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Arıbaş, Varto İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas'ı ziyaret etti. Daha sonra Yaylas ile Kaymakam Kaçmaz'ı makamında ziyaret eden Arıbaş, ilçe ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Varto Kaymakamı Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın kendilerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "İlimize atanan Emniyet Müdürümüz Ahmet Arıbaş göreve başlaması nedeniyle bizleri ziyaret etti. Kendisi ile tanışmış olduk. İlçemizle ilgili olan sorun ve sıkıntılar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bu ziyaretinden dolayı kendisine ve beraberindekilere teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Kaçmaz ile Emniyet Müdürü Arıbaş, Cuma namazının ardında ilçede bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Varto, Muş, Ahmet Arıbaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 16:05:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Arıbaş'tan Kaymakam Kaçmaz'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]