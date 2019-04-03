Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Artunay, Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Emniyet Müdürü Artunay, Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

18 dakika önce

Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Artunay, Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Başkan Arı'ya belediye başkanlığı görevinde başarı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Rasim Arı' da, görev yaptığı sürece tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içerisinde bulunacaklarını belirterek, Artunay' a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:04 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu'nu Tebrik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:22:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Artunay, Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]