Emniyet Müdürü Artunay, Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
18 dakika önce
Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Nevşehir
Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkanı Rasim Arı
'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Başkan Arı'ya belediye başkanlığı görevinde başarı dileklerini iletti.
Belediye Başkanı Rasim Arı' da, görev yaptığı sürece tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içerisinde bulunacaklarını belirterek, Artunay' a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:04 Kaynak: İHA
Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz
Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu'nu Tebrik Etti