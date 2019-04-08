Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Artunay, "Türk Polis Teşkilatının 174.yılı Kutlu Olsun"

Emniyet Müdürü Artunay, "Türk Polis Teşkilatının 174.yılı Kutlu Olsun"

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Türk Polis Teşkilatının 174.yılı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Türk Polis Teşkilatımızın 174.

Emniyet Müdürü Artunay,
Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Türk Polis Teşkilatının 174.yılı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Türk Polis Teşkilatımızın 174. yılını kutlamakta olduğumuz bugünde, polisimiz, kahramanlık, fedakarlık ve başarılarıyla milletimizin engin sevgi ve güvenini kazanmanın onur ve gururunu yaşamaktadır dedi.

İl emniyet Müdürü Mehmet Artunay Türk Polis Teşkilatının 174.kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Kurulduğu 1845 yılından itibaren sürekli değişen ve gelişen dünya koşullarına uygun olarak, hızlı bir şekilde kendini yenileyen ve geliştiren teşkilatımız, başarılarıyla halkımızın gönlünde haklı bir yer edinmiştir. Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında, üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı güler yüzlü, objektif, saydam, eğitimli ve özverili görev anlayışıyla yerine getirmekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla halkın sevgi, güven ve desteğini aldık. Bundan sonra da yapacağımız hizmetlerde insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, aynı inanç ve özveriyle görevlerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle teşkilatımızın 174. yılında kahraman şehitlerimiz rahmetle, gazileri, malülleri ve emeklilerimizi minnetle anarken, tüm meslektaşlarımın eş ve çocuklarının kuruluş yıldönümünü kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:27 Kaynak: İHA

Nevşehir, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar! İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:30:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Artunay, "Türk Polis Teşkilatının 174.yılı Kutlu Olsun"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]