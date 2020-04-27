Emniyet Müdürü Artunay, yol kontrol noktalarını inceledi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.



Emniyet Müdürü Mehmet Artunay korona virüs ile mücadele kapsamında yol kontrol ve denetleme noktasında devam eden emniyet tedbirlerini yerinde inceledi. Emniyet Müdürü Artunay, burada görev yapan polis memurlarına İl Umumi Hıfzıssıhha kurul kararları doğrultusunda önlemlerin herhangi bir taviz verilemeden uygulanmasını talimat verdi.



Emniyet Müdürü Artunay Somali ve Cubiti'den gelen ve Ayşe Hümaşa Sultan yurdunda kalan 123 kişi için alınan tedbirleri de incelerken burada görev yapan polis memurlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR