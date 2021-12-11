EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN ÇOCUKLARA AYAKKABI HEDİYE ETTİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuklarla sohbet ettikten sonra ayakkabı ve bot hediye etti.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve beraberindeki polisler, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede halkın sorun ve taleplerini de dinleyen Emniyet Müdürü Aşkın, sohbet ettiği çocuklara ayakkabı ve bot verdi. Çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) birimindeki polisler de bot dağıtılan çocuklara suça sürüklenmemeleri için bilgi verdi. Çocuklarla oyunlar oynayıp hatıra fotoğrafı da çektiren BÖF polisleri, terörü destekleyen kişilerden uzak durmalarını konusunda tavsiye verdi.

Mahallede yaşayan Adem Akın (35), polislerin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, zorlu kış gününde yapılan yardımdan dolayı teşekkür etti. Ali Ufuk (12) da kendisine ayakkabı hediye edildiği için teşekkür etti.