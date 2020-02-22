Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Erzurum deplasmanına gittikleri sırada kayıp yan yatan otobüs içerisinde yaralanan taraftarlara geçmiş dileklerinde bulundu.

Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Erzurum deplasmanına gittikleri sırada kayıp yan yatan otobüs içerisinde yaralanan taraftarlara geçmiş dileklerinde bulundu.


Aslan'ın Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan mesajında, "22.02.2020 günü saat 14.00 de Erzurum ili Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında Bursaspor takımımızı desteklemek üzere Erzurum iline yola çıkan Bursaspor'lu taraftarları taşıyan otobüsün Erzurum Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, Bursaspor takımımıza oynanacak müsabakada başarılar dilerim" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Tacettin Aslan, Bursaspor, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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