Mersin İl Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aslan, Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte, güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirmek için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

İyi niyetli eleştirilere her zaman açık olduklarını belirten Aslan, "Basın ile bizler ne kadar iletişim halinde olursak, halkımız da o kadar doğru ve zamanında haber almış olur. Mersin halkına nasıl daha güzel ve kaliteli güvenlik hizmeti sunarız, bütün derdimiz bu. Bunu kendi doğrularımız çerçevesinde yapıyoruz ancak bu yaptıklarımızın da halkın nezdinde bilinmesi, halkın bilgilendirilmesi ve bazı konularda bilinçlendirilmesi için basın mensuplarının desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Aslan, konuşmasının ardından katılımcılarla tanıştı.