Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Atanur'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Emniyet Müdürü Atanur'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atanur Aydın, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Atanur'dan Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atanur Aydın, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği Aydın'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Ziyarette Aydın'a Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kavganın sebebi 'pes' dedirtti
Kendisinden 50 kuruş isteyen tuvalet bekçisinin boğazını kesti Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı Son Dakika: 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 11:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Atanur'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]