Emniyet Müdürü Atanur'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atanur Aydın, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atanur Aydın, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği Aydın'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyarette Aydın'a Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti. - HAKKARİ
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