Emniyet Müdürü Atletizmde Türkiye'nin Gururu Oldu

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü
'nde görev yapan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Umut Ceylan
(42), Balkan Atletizm
Şampiyonası'nda 3'üncü olurken son 3 yıldır Master Atlet yarışlarında 200 ve 400 metrede birinciliği elinde tutuyor. Başarısını düzenli beslenme ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Ceylan, uluslararası turnuvalarda dereceye girerek, Türkiye
'yi temsil etmek istediğini belirtti. Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Umut Ceylan (42), lise yıllarında başladığı spor hayatını, yoğun iş hayatına rağmen aralıksız olarak sürdürdü. Evli ve 2 çocuk sahibi Ceylan, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
'nde Komiser Yardımcısı olarak başladığı görevinde 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yükseldi. Babasının yönlendirmesi ile polis kolejine başvurduğunu söyleyen Ceylan, "Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak göreve başladım. Daha sonra şark hizmetini Hakkari
'de yaptım. Bursa'da görevime devam ediyorum. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde Çocuk Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 6 aydır bu görevdeyim. Daha önce emniyetin çeşitli birimlerinde çalıştım" dedi.
'25 YILDIR SPORUN İÇİNDEYİM'
Ceylan, lise yıllarında başladığı sporla 25 yıldır iç içe olduğunu belirterek, "Bu süre zarfında atletizmle yakından ilgilendim. Şu anda da master atlet olarak yurt içi ve yurt dışı yarışlarda ülkemizi temsil etmeye çalışıyorum. Sporun benim için hiçbir olumsuz etkisi yok. Hatta şimdiye kadar spor sayesinde birçok olumlu sonuçla karşılaştım diyebilirim. Evet mesaimiz zor ama yaptığım spor, bana olumsuz yönde değil tam tersine olumlu yönde etki ediyor. Ben de tüm arkadaşlarımı bu yönde teşvik etmeye çalışıyorum. Yaşımın ilerlemiş olmasına rağmen spor yapmamı çok garip karşılayan da var. Şuanda 40 yaş grubu yarışlarına katılıyorum. Ama genelde aldığım tepki olumlu yönde" dedi.
Beslenme ve antrenman programlarını titizlikle uyguladığını belirten Ceylan, "Böyle bir sporla uğraşınca mutlaka yemek düzenimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Sabah
08.00'da mesaimize başlıyoruz. Eğer öğle vakti müsaitsem öğle arasında da antrenmanımı yapıyorum. Ama çoğunlukla antrenmanlarım mesai bitimi saat 17.00'dan sonra ve haftasonları oluyor. Düzenli bir beslenme programım var" dedi. Çocuklarını da spora teşvik ettiğini söyleyen Ceylan, "Evliyim, eşim de meslektaşım. 1 kız 1 erkek çocuğumuz var. Eşim ve çocuklarımı da yavaş yavaş spor hayatına başlattım. Onlar da haftasonları benimle birlikte sporlarını yapıyorlar" şeklinde konuştu.
HEDEF: BALKAN VE AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA İLK 3
400 metrede Dünya Şampiyonu Wayde Van
Niekerk'i kendine örnek aldığını belirten Ceylan, "Son 5 yıldır master atlet yarışlarına katılıyorum. Son 3 yılın 200 ve 400 metrede Türkiye Şampiyonuyum. Son olarak 2019 mart ayında Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede Balkan 3'üncüsü oldum. Hedefim öncelikle Balkan ve Avrupa
master şampiyonalarında ilk 3'e girerek ülkemi temsil etmek" dedi.
- Bursa