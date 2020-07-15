Emniyet Müdürü Aydın 15 Temmuz gazilerini makamında kabul etti - Son Dakika

Emniyet Müdürü Aydın 15 Temmuz gazilerini makamında kabul etti

Emniyet Müdürü Aydın 15 Temmuz gazilerini makamında kabul etti Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın: "Bizim dünyada alabileceğimiz en üst rütbe şehitlik ve sonra da gaziliktir" Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 15 Temmuz hanin darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'na yapılan saldırıda gazi...

Emniyet Müdürü Aydın 15 Temmuz gazilerini makamında kabul etti

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın: "Bizim dünyada alabileceğimiz en üst rütbe şehitlik ve sonra da gaziliktir"

HAKKARİ - Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 15 Temmuz hanin darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'na yapılan saldırıda gazi olan komiser yardımcılarını makamında kabul etti.

Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda Özel Harekat Komiser Yardımcıları Şeref Baz ve Ünal Gölcük gazi olmuştu. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcıları, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar ile birlikte İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti. Gazi özel harekatçılarla bir süre sohbet eden Müdür Aydın, daha sonra kendilerine Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve değişik hediyeler verdi.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, o gece Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli olan iki arkadaşının gazi olduğunu belirterek, "Bizim dünyada alabileceğimiz en üst rütbe şehitlik ve sonra da gaziliktir. Bu iki aslan kardeşimi dünyada olabilecek en üst rütbeyi almış. Başta şehitlerimiz olmak üzere ve tüm gazilerimizden Allah bin kere razı olsun. Ben özel harekette hakkın rahmetine kavuşmuş, başkan yardımcılarının tamamıyla birlikte çalışmanın şerefine layık oldum. Allah mekanlarını cennet etsin, Allah onlardan bin kere razı olsun. Benim için emrinde çalışmaktan onur duyduğum Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan'ın emrinde bir dönem çalıştım ve bundan da hayatım boyunca onur ve gurur duydum. O gece hilale karşı sütü bozukla helal süt emmişlerin savaşıydı ve biz doğru taraftaydık. Rabbime binlerce şükürler olsun ki bundan biz galip çıktık. Allah bir daha bizlere böyle bir gece yaşatmasın" dedi.

Hakkari, Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emniyet Müdürü Aydın 15 Temmuz gazilerini makamında kabul etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 03:16:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Müdürü Aydın 15 Temmuz gazilerini makamında kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]