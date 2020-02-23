Emniyet Müdürü Aydın sınır kapısında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Emniyet Müdürü Aydın sınır kapısında incelemelerde bulundu
6 saat önce
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Burada Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş'ten bilgi alan Atanur, daha sonra aldıkları başarılı sonuçlar ile tanınan Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi Kadın ve Erkek Futsal takımlarını ziyaret etti. Öğrencilere iyi sporcu olmanın iyi insan olmakla birlikte anlam kazandığını ifade eden Atanur, sporculara başarılar diledi. - HAKKARİ
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