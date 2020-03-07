Emniyet Müdürü Bodur'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Bodur'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

Emniyet Müdürü Bodur'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

6 saat önce

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Bodur'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret, System.String[]

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.


Başkan Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'u belediye girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre gündeme dair sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek Bayburt'a hep beraber hizmet edeceklerini ifade etti.


Emniyet Müdürü Bodur ise kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksiyon filmi değil gerçek! Türk botunun, Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada
Son dakika: Sahte koronavirüs paylaşımları yapanlar adli mercilere bildirilecek Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı Son dakika: Talep edilmesi halinde ceza ve infaz kurumlarına kreş, anaokulu ve lise açılacak

Son Dakika Haberleri
14:17 Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
13:54 'Kemal Sunal'ın akrabasıyım' deyip köylüleri dolandırdığı iddia edilmişti, o yönetmen konuştu
13:43 Nur Fettahoğlu: 3-5 tane çocuğum olurdu
13:43 Gülben Ergen'in aylık geliri belli oldu!
12:49 5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 14:22:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Müdürü Bodur'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]