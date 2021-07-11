Emniyet Müdürü Bozkuş'tan Rektör Uzun'a veda ziyareti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Boşkuş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Uzun, "Görev yaptığı süre içerisinde çalışma fırsatı bulduğumuz saygıdeğer Emniyet Müdürümüz Çetin Bozkuş'a sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bartın'da gösterdiği başarılara yenilerini ekleyeceğine inanıyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Bozkuş ise yakın dolayısıyla Rektör Uzun'a teşekkür etti. - BARTIN