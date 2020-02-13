EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: İSTANBUL DÜNYADAKİ BİRÇOK MARKA ŞEHİRDEN DAHA GÜVENLİ BİR HALE GELDİ - Son Dakika

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan , Mete polis denetim sistemi üzerinden belirlenen polis memurlarına ödüllerini takdim etti. Ödül töreni öncesinde konuşma yapan Çalışkan, "Bugün İstanbul dünyada güvenli olduğu iddia edilen birçok marka şehirden daha güvenli bir hale gelmiştir" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, METE polis denetleme sistemi üzerinden belirlenen en başarılı polis ve polis amirlerine Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde yapılan 9. Dönem Ödül Töreni ile ödüllerini verdi. Sistem üzerinden belirlenerek ödül almaya hak kazanan polisler, ödüllerini İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın elinden aldı. Ödüllerin verilmesinin ardından Mustafa Çalışkan, ödül alan polis memurları ile fotoğraf çekildi.

METE Ödül Töreni'nde 23'ü kadın polis olmak üzere 413 personel ödül aldı. Ödül alan personellerin 2'si emniyet amiri, 2'si komiser, 16'sı komiser yardımcısı, 376'sı polisi memuru, 14'ü çarşı ve mahalle bekçisi ve 3'ü sivil memuru oldu.

"İSTANBUL, BİRÇOK MARKA ŞEHİRDEN DAHA GÜVENLİ BİR HALE GELMİŞTİR "

Ödül töreninden önce konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "2017 yılından bugüne evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik bir azalma, işyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 43.4'lük bir azalma, oto hırsızlığında yüzde 53.9'luk bir azalma ve otodan hırsızlık olaylarında yüzde 52'lik bir azalma meydana gelmiştir. 2018 yılında 0.9 olan günlük cinayet sayısı 2018 yılında 0.7 ye düşmüştür. Başarımız sadece İstanbul ile sınırlı kalmamış, bugün İstanbul dünyada güvenli olduğu iddia edilen birçok marka şehirden daha güvenli bir hale gelmiştir. Yüz bin kişiye düşen suç oranlarına göre evden hırsızlık Berlin 'de 211, Brükselde bin 907, Londra 'da 734, Viyana 'da 469 iken İstanbul'da bu oran 119'dur. İşyerinde hırsızlık olaylarında Berlin'de 244, Brüksel'de 536, Londra'da 255, Viyana'da 130 iken İstanbul'da bu oran 55'tir. Bu istatistikleri biz bahsettiğim şehirlerin emniyet müdürlüklerinin web sayfalarından alıyoruz, yani resmi rakamlar bunlar. Oto hırsızlığı olaylarında Berlin'de 159, Brüksel'de 278, Londra'da 378, Viyana'da 37 iken İstanbul'da bu oran 20'dir. Karşılaştırdığımız şehirlerin en büyüğü 8 milyon nüfusa sahiptir. Cinsel suçlarda Berlin'de 117, Brüksel'de 283, Londra'da 251, Viyana'da 86 iken İstanbul'da 39'dur. Yönetemediğimiz bir algı sanki İstanbul'da kadına şiddet, cinayet ya da mala karşı suçlarda bu bahsettiğimiz illerden daha fazla bir suç varmış gibi bir algı var. " dedi.

SON 3 BUÇUK YILDA 405 BİN DENETİM

Mustafa Çalışkan, "Bugün METE yani Mobil Emniyet Teknolojileri projesi kapsamında üstün performans gösteren personelimiz ile bir aradayız. METE İstanbul'da görev yapan her bir polisin kendi performansını ortaya koymasını, emeğini, hakkaniyetli bir biçimde ölçülerek kendi kendisinin referansı olmasını sağlamıştır. Bugüne kadar 2 milyon 333 bin tutanak sisteme girilmiş. Müthiş bir data oluştu. Mete öncesi 10 yılda 90 bin 300 olan denetim sayısı, son 3 buçuk yılda 405 bine ulaştı. Aradaki farkı görüyorsunuz" diye konuştu.

"155 SİSTEMİ ŞU ANDA BİZİM YÜZ AKIMIZ"

155 sisteminin şu anda emniyetin yüz akı olduğunu belirten Mustafa Çalışkan "155 arandığında cevap verilmiyor, devamlı otomatik cevaplar veriliyor diye söylenen 155 sistemimiz şu an da bizim yüz akımız, 2 saniye ile 10 saniye arasında cevap verildiğini defalarca test ettik. Eğer bu 10 saniyeyi geçiyorsa ya aşırı bir yoğunluk vardır ya da bir hata vardır. Mutlaka onu da biz takip edip çözüyoruz." şeklinde konuştu.

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-Ödül töreni öncesi detay

-Ödül töreni detay

-Mustafa Çalışkan konuşma

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