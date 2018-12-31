Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Çalışkan İstiklal Caddesi'nde Denetlemelerde Bulundu

Emniyet Müdürü Çalışkan İstiklal Caddesi'nde Denetlemelerde Bulundu

2 saat önce

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstiklal Caddesi'nde denetlemelerde bulundu.

Emniyet Müdürü Çalışkan İstiklal Caddesi'nde Denetlemelerde Bulundu, System.String[]
İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstiklal Caddesi'nde denetlemelerde bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim Meydanı'ndan sonra İstiklal Caddesi'ne geçti. Cadde boyunca yürüyen Çalışkan, görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı. 'Kolay gelsin' dileklerini ilettikten sonra Tarlabaşı Bulvarı'nda ki aracına binerek ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın caddede yürüyüşü

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polislerin konuşması - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:17 Kaynak: DHA

Taksim, Mustafa Çalışkan, İstanbul, İstiklal Caddesi, Güncel
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