Emniyet Müdürü Çalışkan İstiklal Caddesi'nde Denetlemelerde Bulundu
2 saat önce
İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstiklal Caddesi'nde denetlemelerde bulundu.
İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, İstiklal Caddesi
'nde denetlemelerde bulundu. İstanbul
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, Taksim
Meydanı'ndan sonra İstiklal Caddesi'ne geçti. Cadde boyunca yürüyen Çalışkan, görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı. 'Kolay gelsin' dileklerini ilettikten sonra Tarlabaşı
Bulvarı'nda ki aracına binerek ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın caddede yürüyüşü
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polislerin konuşması - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:17 Kaynak: DHA
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