Emniyet Müdürü Çalışkan, pistten çıkan uçakta yaralananları ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Çalışkan, pistten çıkan uçakta yaralananları ziyaret - Son Dakika

Emniyet Müdürü Çalışkan, pistten çıkan uçakta yaralananları ziyaret

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta yaralananlar ile olay yerine giderken kaza geçiren özel harekat polislerini hastanede ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Çalışkan, pistten çıkan uçakta yaralananları ziyaret, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta yaralananlar ile olay yerine giderken kaza geçiren özel harekat polislerini hastanede ziyaret etti.

Çalışkan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Çalışkan, uçakta yaralananlar ile olay yerine giderken trafik kazası geçiren polisleri ziyaret etti, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Mustafa Çalışkan, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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