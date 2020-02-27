EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN YENİ POLİS EMEKLİLERİNE KAHVALTI VERDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN YENİ POLİS EMEKLİLERİNE KAHVALTI VERDİ - Son Dakika

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN YENİ POLİS EMEKLİLERİNE KAHVALTI VERDİ

7 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN YENİ POLİS EMEKLİLERİNE KAHVALTI VERDİ, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Polis Eğitim ve Kongre Merkezi(PEKOM)'da, saat 10.00'da düzenlenen programda bu yıl içinde emekli olan polislerle kahvaltı yapan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Programa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden müdürü ve amirler de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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Mustafa Çalışkan konuşma

Plaket takdim edilmesi

Toplu fotoğraf çekimi

Katılanlar detay ve genel


- İstanbul
Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:07 Kaynak: DHA
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