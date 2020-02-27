Emniyet Müdürü Çalışkan yeni polis emeklilerine kahvaltı verdi - Son Dakika

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Emniyet Müdürü Çalışkan yeni polis emeklilerine kahvaltı verdi
7 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Polis Eğitim ve Kongre Merkezi(PEKOM)'da, saat 10.00'da düzenlenen programda bu yıl içinde emekli olan polislerle kahvaltı yapan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.Programa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden müdürü ve amirler de katıldı.
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