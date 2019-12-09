Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - NİĞDE
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - NİĞDE - Son Dakika

Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - NİĞDE

6 saat önce

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun fotoğrafları incelemesi ve oy kullanması Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun konuşması Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı NİĞDE - Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği...

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun fotoğrafları incelemesi ve oy kullanması

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun konuşması

Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NİĞDE - Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Cebeloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilerek oylamaya sunulan 50 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy veren Cebeloğlu, spor kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

Cebeloğlu, AA muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında doğru ve güvenilir habercilik konusunda takdire şayan faaliyetleri olduğunu vurgulayarak, "AA'yı takip ediyoruz. Gazeteci arkadaşların olağanüstü çaba ve gayretleri sonucunda elde ettikleri çok güzel, anlamlı fotoğraflar var. AA'yı ve çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - NİĞDE

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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