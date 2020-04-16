Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan kumbarasındaki parayı bağışlayan Elif'e sürpriz - Son Dakika

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, akıllı saat almak için biriktirdiği 73 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Aybar'a akıllı saat hediye etti.

Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu, geçen pazartesi günü Vefa İletişim hattını arayarak kumbarasındaki 73 lirayı kampanyaya bağışlayan Elif'e sürpriz yaparak, akıllı saat aldı.

Akıllı saati, Cebeloğlu adına Niğde Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Tepebaş, İnönü Mahallesi'ndeki evine giderek Elif'e hediye etti.

Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na teşekkür eden küçük Elif, "Akıllı saat almak için tekrar para biriktirmeyi düşünüyordum. Ama polis abiler aldı. Onlara çok ama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.