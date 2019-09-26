Emniyet Müdürü Çevik'e uğurlama töreni

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'na atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik için uğurlama programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, protokol üyeleri, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon'un yeni Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte Emniyet Müdürlüğü binasından çıkan Çevik, yaptığı konuşmada, Trabzon'dan ayrılışını bir veda olarak görmediğin belirterek, "Böyle bir görevi bir kardeşime teslim etmenin huzuru içerisindeyim." dedi.

Çevik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"13-14 yaşından beri tanıdığım ve beraber büyüdüğümüz, 8 yıl boyunca okul dönemlerimizde aynı masada yemek yediğimiz, aynı koğuşta yattığımız, aynı havayı teneffüs ettiğimiz bir kardeşim. Kendisine görevi teslim etmekten daha güzel bir duygu yok. Devletine, milletine, ülkesine ne kadar sadakatla bağlı olduğunu, büyük bir aşkla ve şevkle son derece ne kadar koşturacağının en canlı tanığı benim. Dolayısıyla benden daha ileriye götürecektir inşallah. Benden daha donanımlı daha kültürlü daha kapasiteli, tabiri caizse tam oturduğu yere yakışan bir kardeşim. Onun için Trabzon'a da çok güzel hizmetlerde bulunacaktır. Kardeşime sizlerin bize olduğu gibi geçmiş dönemde olduğu gibi çok fazlasıyla sahip çıkacağınızdan da eminim inşallah."

Önemli olanın ülkenin, milletin ve Trabzon'un menfaatleri olduğunu vurgulayan Çevik, "Ortak noktada buluştuktan sonra bende aynı şekilde tek vücut tek yumruk olmak dileğiyle bu birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni ediyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin inşallah. Herşey gönlünüzce olsun Allah'a ısmarladık. Teşkilatımızın, ülkesi ve milletin menfaatleri doğrultusunda böyle bir onurlu seviyeye gelmesinde hepinizin, bütün vatandaşlarımızın, bütün tabakalarımızın, bütün kesimlerimizin, basınımızın ve Trabzon halkının çok fazlasıyla göstermiş olduğu ilgi, destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Çevik, teşkilat mensupları ve kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı.