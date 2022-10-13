EMNİYET MÜDÜRÜ ÇEVİK, GECE POLİS MERKEZİNİ DENETLEDİ

Antalya'da gece dışarı çıkan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, halkın yoğun olduğu yerlerde yürüyüp, vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından polis merkezini ziyaret eden Çevik, polis merkezi amirine, "Polis merkezinde oturan adam istemiyorum. Herkes dışarıda halkın arasında olacak" diye talimat verdi.

Antalya'da gece sokağa çıkan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, halkın yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi ve Işıklar Caddesi'nde yürüyüp, vatandaşlarla sohbet etti. Sokakta bulunan polislerle de sohbet eden Çevik, daha sonra Yenikapı Polis Merkezi'ne giderek, denetlemelerde bulundu. Polis merkez amirliğinde görevlilere talimat veren Çevik, "Polis merkezinde kesinlikle oturan adam istemiyorum. Herkes dışarıda, halkın yoğun olduğu yerlerde görev yapacak. Ayrıca polis merkezine gelen bir kişi, buradan memnun ayrılacak" diye konuştu. Çevik'e Asayişten Sorumlu Müdür Yardımcısı Zafer Kunduz ile İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin eşlik etti.