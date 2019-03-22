Emniyet Müdürü Çevik'ten Huzurevine Ziyaret

Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, eşi Sevilay Çevik ile emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurlarıyla birlikte Köşk Huzur Evi'ni ziyaret etti.

Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, eşi Sevilay Çevik ile emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurlarıyla birlikte Köşk Huzur Evi'ni ziyaret etti.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden Çevik ile eşi Sevilay Çevik ile emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları, huzurevi sakinlerinin yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği sergiyi gezdi.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar, Çevik ve polis teşkilatını Polis Haftası'nda da huzurevine beklediklerini ilettiler.



Ziyaret anısına Emniyet Müdürü Çevik'e, Türk Bayrağı hediye edildi.

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