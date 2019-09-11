Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Çevik'ten Rektör Uysal'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Emniyet Müdürü Çevik'ten Rektör Uysal'a ziyaret

22 dakika önce

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Çevik'ten Rektör Uysal'a ziyaret, System.String[]

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Kazım Uysal'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş da hazır bulundu.


Görüşme sonunda Çevik, Uysal'a yeni görevinin hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çevik'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Hasan Çevik, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lahit mezar arayan definecilere suçüstü
Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:47:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Çevik'ten Rektör Uysal'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]