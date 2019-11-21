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Emniyet Müdürü Dağdeviren: "Amacımız Malatya'yı daha üst çitalara yükseltmek"

6 saat önce

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Tüm birimlerimizin amacı zaten huzurlu olan Malatya'yı daha üst çitalara yükseltmek" dedi.

Emniyet Müdürü Dağdeviren:

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Tüm birimlerimizin amacı zaten huzurlu olan Malatya'yı daha üst çitalara yükseltmek" dedi.


Malatya Tarım Platformu Yönetimi, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette ilk olarak konuşan Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, her zaman Malatya'nın huzurunun temini noktasında emniyetin yanında olduklarını söyledi. Polis birimleri arasında yeni kurulan ekipler içinde Dağdeviren'i tebrik eden Akın, "Müdürümüz göreve geldikten sonra Pençe, Balyoz, Güven ve Huzur adıyla 4 yeni tim oluşturdu. Müdürümüzün oluşturduğu bu birimler, vatandaşlarımız arasında takdire şayan karşılandı" ifadelerini kullandı.


Emniyet Müdürü Ercan Dağdevren ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " Valimizin destekleriyle kurduğumuz timler, gerekse çalışan tüm birimlerimizin amacı zaten huzurlu olan Malatya'yı daha üst çitalara yükseltmek" dedi.


Görevi devraldığı Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a da teşekkür eden Dağdeviren, "Giden müdürümüz Ömer abi çok sevdiğim bir insandı, çok güzel işler yapmış. Bayrağı en üst seviyede tutmuş, bizde o bayrağın düşmemesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Malatya'mız önceden olduğu gibi huzurlu ve güvenli bir şehir olacak. Sizlerin destekleriyle Malatya'yı layık olduğu çıtada tutmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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